Фил Хоус разобрался с Якобом Малкуном за 18 секунд

Американский боец смешанных единоборств Фил Хоус с молниеносной скоростью победил своего соперника на турнире UFC 254. В роли жертвы американца выступил австралиец Якоб Малкун.

Фил Хоус

Фил является профессиональным бойцом с 2014 года. Ранее он выступал в Bellator и других промоушенах. Одержал семь побед и потерпел два поражения.

Бой против Малкуна стал для Хоуса первым в UFC. Поединок прошел в андеркарте боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи.