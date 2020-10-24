Американский боец смешанных единоборств Фил Хоус с молниеносной скоростью победил своего соперника на турнире UFC 254. В роли жертвы американца выступил австралиец Якоб Малкун.
18 seconds!!! #ufc254 pic.twitter.com/o7CVkoqiAe— CM Punk (@TeamCMPunk) October 24, 2020
Фил является профессиональным бойцом с 2014 года. Ранее он выступал в Bellator и других промоушенах. Одержал семь побед и потерпел два поражения.
Бой против Малкуна стал для Хоуса первым в UFC. Поединок прошел в андеркарте боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи.
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