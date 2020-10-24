Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сделал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

По его мнению, Нурмагомедов будет "дрожать и отступать", но в итоге выиграет у Гэтжи.

"Хабиб будет как обычно отступать и дрожать,. Гэтжи это сразу заметит и подстроится под его джеб и позицию. У Гэтжи свой стиль — "нырки", они помогут справиться с джебами Хабиба. Кроме того, Хабиб всегда высоко держит голову и Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гэтжи хорошие навыки борьбы, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб, скорее всего, победит, но если Гэтжи попадёт, он его вырубит", — пояснил Макгрегор.