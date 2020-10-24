Тренер Гаджи Гаджиев считает, что Александру Кокорину не хватает мотивации в "Спартаке".
"На мой взгляд, Кокорину не хватает не только тренированности, но и мотивации. Александру не хватает внутренней энергии, в то время как в "Сочи" он дышал полной грудью", — объяснил Гаджиев.
Напомним, ранее Кокорин перешёл в "Спартак" из "Сочи" в августе 2020 года.
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