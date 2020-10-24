Гаджиев: Кокорину не хватает мотивации

Тренер Гаджи Гаджиев считает, что Александру Кокорину не хватает мотивации в "Спартаке".

"На мой взгляд, Кокорину не хватает не только тренированности, но и мотивации. Александру не хватает внутренней энергии, в то время как в "Сочи" он дышал полной грудью", — объяснил Гаджиев.

Напомним, ранее Кокорин перешёл в "Спартак" из "Сочи" в августе 2020 года.