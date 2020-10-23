Боец ММА Абдулмуслимов убит в Дагестане

В одном из кафе Хасавюрта был убит боец ММА Шамиль Абдулмуслимов. Тело спортсмена было обнаружено вечером 22 октября с огнестрельным ранением, сообщает "РИА Дагестан".

По подозрению в убийстве задержаны местные жители - 53-летний мужчина и его 24-летний сын. Полиция задержала их по горячим следам, сопротивления подозреваемые не оказывали. О мотивах преступления пока ничего неизвестно.

СК РФ возбудил дело по статье 105 УК РФ. Задержанным выбирается мера пресечения.

Шамиль Абдулмуслимов

Боец провёл в ММА 15 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. В последний раз в октагон он выходил в 2013 году.

Десять лет назад проиграл Шамилю Абдурахимову, который сейчас выступает в UFC.