Тренер "Аталанты" оценил перспективы Миранчука на стартовый состав

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что не сможет давать много игрового времени Алексею Миранчуку. По его словам, россиянин пока проигрывает конкуренцию голландцу Саму Ламмерсу.

Миранчук дебютировал за "Аталанту" в матче против "Мидтьюлланда" в Лиге чемпионов. Он вышел на поле на 80-й минуте, а уже на 89-й забил гол.

"Сейчас Ламмерс готов лучше Миранчука - он сыграл много матчей, забил два гола. У Алексея получился отличный дебют, но пока он больше будет выходить на замены", - приводит пресс-служба "Аталанты" слова Гасперини.

"Аталанта" в пятом туре чемпионата Италии примет на своём поле "Сампдорию". Матч состоится 24 октября.