Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что не сможет давать много игрового времени Алексею Миранчуку. По его словам, россиянин пока проигрывает конкуренцию голландцу Саму Ламмерсу.
Миранчук дебютировал за "Аталанту" в матче против "Мидтьюлланда" в Лиге чемпионов. Он вышел на поле на 80-й минуте, а уже на 89-й забил гол.
"Сейчас Ламмерс готов лучше Миранчука - он сыграл много матчей, забил два гола. У Алексея получился отличный дебют, но пока он больше будет выходить на замены", - приводит пресс-служба "Аталанты" слова Гасперини.
"Аталанта" в пятом туре чемпионата Италии примет на своём поле "Сампдорию". Матч состоится 24 октября.
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