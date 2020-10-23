Стал известен состав сборной России на игры в Хельсинки

Федерация хоккея России объявила состав команды, которая отправится на Кубок Карьяла в Хельсинки. Соревнования пройдут с 5 по 8 ноября.

Российская команда сыграет против Финляндии, Швеции и Чехии. В состав сборной вошли 27 хоккеистов.

Состав сборной России на Кубок Карьяла

Вратари

Ярослав Аскаров (СКА).

Артур Ахтямов ("Ак Барс").

Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники

Кирилл Кирсанов (СКА).

Егор Шеховцов (СКА).

Артемий Князев ("Ак Барс").

Дмитрий Костенко ("Лада").

Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев").

Иван Рогов ("Северсталь").

Никита Седов ("Сочи").

Даниил Чайка (ЦСКА).

Семён Чистяков ("Авангард").

Нападающие