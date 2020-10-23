Стал известен состав сборной России на игры в Хельсинки
Федерация хоккея России объявила состав команды, которая отправится на Кубок Карьяла в Хельсинки. Соревнования пройдут с 5 по 8 ноября.
Российская команда сыграет против Финляндии, Швеции и Чехии. В состав сборной вошли 27 хоккеистов.
Состав сборной России на Кубок Карьяла
Вратари
- Ярослав Аскаров (СКА).
- Артур Ахтямов ("Ак Барс").
- Всеволод Скотников (ЦСКА).
Защитники
- Кирилл Кирсанов (СКА).
- Егор Шеховцов (СКА).
- Артемий Князев ("Ак Барс").
- Дмитрий Костенко ("Лада").
- Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев").
- Иван Рогов ("Северсталь").
- Никита Седов ("Сочи").
- Даниил Чайка (ЦСКА).
- Семён Чистяков ("Авангард").
Нападающие
- Данил Алалыкин ("Салават Юлаев").
- Родион Амиров ("Салават Юлаев").
- Данил Башкиров ("Салават Юлаев").
- Егор Афанасьев (ЦСКА).
- Тахир Мингачёв (ЦСКА).
- Захар Бардаков ("Витязь").
- Максим Берёзкин ("Локомотив").
- Арсений Грицюк ("Авангард").
- Егор Чинахов ("Авангард").
- Максим Грошев ("Нефтехимик").
- Дмитрий Злодеев ("Динамо" М).
- Василий Подколзин (СКА).
- Егор Спиридонов (СКА).
- Марат Хуснутдинов (СКА).
- Илья Сафонов ("Ак Барс").