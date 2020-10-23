Пике предложил назвать новый стадион "Барселоны" именем Месси

Защитник "Барселоны" Жерар Пике раскритиковал руководство клуба за позицию по Лионелю Месси. Летом аргентинец конфликтовал с президентом каталонцев и хотел уйти из команды.

У Месси остался один год по контракту, следующим летом он может уйти из "Барсы" бесплатно. По мнению Пике, таких игроков необходимо беречь.

"Ты просто обязан прийти к согласию с игроком, который был лидером все 16 лет. Как вообще дошло до того, что лучший игрок в истории просыпается однажды утром и отправляет факс, посчитав, что к нему не прислушиваются? Что вообще происходит? Месси многое заслужил. Новый стадион должны назвать в его честь", — приводит La Vanguardia слова Пике.

Месси после продолжительного конфликта с руководством объявил, что отыграет положенный по контракту год. Главным претендентом на футболиста считается "Манчестер Сити".