Чемпионка России Масхадова в третий раз попалась на допинге

Чемпионка России по тяжёлой атлетике Аминат Масхадова снова попалась на допинге. Девушка была дисквалифицирована на восемь лет, сообщает Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР).

В первый раз спортсменка была наказана за допинг в 2013 году на два года. Она вернулась в спорт, но снова сдала положительную пробу и была отстранена на восемь лет.

Вторая дисквалификация спортсменки заканчивается в августе 2023 года. Тогда же начнётся третье отстранение, то есть в спорт девушка уже не вернётся. Таким образом, общий срок дисквалификации за допинг Масхадовой составляет 18 лет.

Масхадова выигрывала чемпионат России пять раз с 2004 по 2013 год.