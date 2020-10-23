Ученица Тутберидзе Акатьева показала ещё один четверной прыжок

Российская фигуристка Софья Акатьева выучила очередной четверной прыжок. 13-летняя девушка после исполнения тулупа в четыре оборота показала на тренировке такой же сальхов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Софья Акатьева 4 сальхов Sofya Akatyeva 4S #двигаемсявперёд Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 23 Окт 2020 в 4:14 PDT

Девушка обещала сделать четверной сальхов к концу прошлого сезона. Ранее она пыталась прыгать четверной, но делала его с недокрутом.

"В конце сезона буду всерьез учить следующий. Я уже прыгала четверной сальхов. Но пока это были недокрученные попытки, не для программы", — говорила фигуристка в январе.

Акатьева ранее выиграла этап Кубка России в Сызрани среди юниорок.