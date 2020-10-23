Квят стал 13-м в первой практике на "Гран-при Португалии"

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 13-й результат во время первых тренировочных заездов на "Гран-при Португалии". Он финишировал хуже своего партнёра по команде Пьера Гасли, ставшего десятым.

Лучшее время показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, вторым стал Льюис Хэмилтон, третий результат у Макса Ферстаппена из "Ред Булла".

Квят в этом сезоне набрал 14 очков, на счету Гасли одна победа и 53 очка. Лидирует в зачёте пилотов голнщики "Мерседеса".