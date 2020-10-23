"Йокерит" во второй раз за сезон ушёл на крантин

"Йокерит" во второй раз в нынешнем сезоне ушёл на карантин из-за коронавируса. В команде после гостевой серии обнаружили четыре положительных теста на "ковид", сообщает пресс-служба "шутов" в Twitter.

Финская команда уходила на карантин в начале сезона. "Йокерит" наряду с рижским "Динамо" провёл меньше всего матчей — 15. Ближайшие игры команды также будут перенесены на более поздний срок.

26 октября "Йокерит" должен был принять на своей площадке "Автомобилист", а 28-го числа сыграть с "Витязем".