"Йокерит" во второй раз в нынешнем сезоне ушёл на карантин из-за коронавируса. В команде после гостевой серии обнаружили четыре положительных теста на "ковид", сообщает пресс-служба "шутов" в Twitter.
Финская команда уходила на карантин в начале сезона. "Йокерит" наряду с рижским "Динамо" провёл меньше всего матчей — 15. Ближайшие игры команды также будут перенесены на более поздний срок.
26 октября "Йокерит" должен был принять на своей площадке "Автомобилист", а 28-го числа сыграть с "Витязем".
"Домашние матчи, которые должны были состояться в понедельник и среду, будут перенесены на более поздний срок", — сообщает "Йокерит".
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