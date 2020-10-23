Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с "Правдой. Ру" рассказал о своих ожиданиях от боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. По мнению директора Большого московского государственного цирка, поединок продлится не более трёх раундов и завершится победой россиянина.

"Я болею, переживаю, люблю спорт, люблю контактные виды спорта. Недавно имел честь познакомиться лично с Хабибом. Брат с ним давно знаком. Я с ним недавно познакомился. Я очень надеюсь, что выиграет Хабиб. Прогнозирую, что выиграет Хабиб. Но как он это сделает…

Многие пишут, что он его в конце концов "задушит", я бы побоялся. Потому что Гэтжи — ударник, он понимает, что с Хабибом бороться не рекомендовано. Поэтому возможно, что очень много мы увидим как раз боя в стойке. Но мой прогноз, что выиграет Хабиб. Легко не будет, но выиграет Хабиб", — заявил Запашный.