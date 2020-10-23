Гэтжи пообещал драться с Хабибом насмерть

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что будет драться до конца с Хабибом Нурмагомедовым. По словам спортсмена, он не боится попасть на удушающий приём чемпиона UFC.

"Я не буду сдаваться, если будет удушающий прием. Уснуть не страшно", - приводит ТАСС слова Гэтжи.

Боец также заявил, что "умрёт" в октагоне, если это будет нужно. Бой состоится 24 октября в Абу-Даби.

"Если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов", - заявил Гэтжи.

Ранее "Правда.Ру" разговаривала с известным боксёром Махой Шерматом, который считает, что у Гэтжи есть шансы против Нурмагомедова.