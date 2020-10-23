УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил футболиста, который получил звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов. Лауреат был определён во время голосования на официальном сайте организации.

Опрос выиграл полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, который сделал дубль в игре с "Атлетико" (4:0), а также записал на свой счёт результативную передачу.

Также на звание лучшего футболиста недели претендовали:

Альваро Мората ("Ювентус") — два гола в матче с киевским "Динамо" (2:0);

("Ювентус") — два гола в матче с киевским "Динамо" (2:0); Анхелиньо ("Лейпциг") — два гола в матче против "Башакшехира" (2:0);

("Лейпциг") — два гола в матче против "Башакшехира" (2:0); Тете ("Шахтёр") — один гол и две передачи в матче с "Реалом" (3:2).

Второй тур Лиги чемпионов пройдёт 27 и 28 октября.