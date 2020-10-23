УЕФА объявил футболиста, который получил звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов. Лауреат был определён во время голосования на официальном сайте организации.
Опрос выиграл полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, который сделал дубль в игре с "Атлетико" (4:0), а также записал на свой счёт результативную передачу.
Также на звание лучшего футболиста недели претендовали:
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