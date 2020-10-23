У биатлониста Пащенко на десять процентов поражены лёгкие

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что биатлонист Пётр Пащенко заразился коронавирусом. У спортсмена во время проведения КТ обнаружили поражение 10% лёгких.

Пащенко сдал положительный тест на коронавирус во время нахождения в сборной России, которая проводит сбор в Алдане. Спортсмена изолировали от остальных членов команды.

Польховский отметил, что у Пащенко невысокая температура, а болезнь протекает в лёгкой форме.