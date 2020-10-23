Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что биатлонист Пётр Пащенко заразился коронавирусом. У спортсмена во время проведения КТ обнаружили поражение 10% лёгких.
Пащенко сдал положительный тест на коронавирус во время нахождения в сборной России, которая проводит сбор в Алдане. Спортсмена изолировали от остальных членов команды.
Польховский отметил, что у Пащенко невысокая температура, а болезнь протекает в лёгкой форме.
"Сделали КТ, которое показало поражение 10%. Можно сказать, что болезнь протекает в легкой форме", - приводит ТАСС слова Польховского.
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