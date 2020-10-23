Фергюсон пообещал "надрать задницу" Хабибу

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон в очередной раз выступил с выпадом в адрес Хабиба Нурмагомедова. Накануне боя россиянина с Джастином Гэтжи он пообещал "надрать задницу" чемпиону UFC.

Фергюсон отметил, что Нурмагомедов избегает встречи с ним. Ранее бой между Тони и Хабибом срывался пять раз.

"Хабиб никогда не согласится подраться со мной. Он трижды отказывался от боя, но я всё равно надеру ему задницу. Не знаю, как это произойдёт, но хочу увидится с ним в этом году. Бои против Хабиба и Конора Макгрегора — это то, что интересует меня. Но шансы выйти против ирландца выше", — приводит MMA Junkie слова Фергюсона.

Фергюсон в мае 2020 года проиграл бой за временный пояс в лёгком весе UFC Джастину Гэтжи. Победитель поединка получил шанс на постоянный титул, которым обладает Нурмагомедов.