Руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Зинедина Зидана. Это может произойти в том случае, команда не выиграет две ближайшие встречи, сообщает L'Equipe.
24 октября "Реал" сыграет в чемпионате Испании с "Барселоной", а 27-го числа встретится с гладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов.
Ранее мадридцы уступили "Кадису" со счётом 0:1 и проиграли "Шахтёру" в Лиге чемпионов (2:3).
По сведениям источника, мадридский клуб рассматривает двух специалистов на пост главного тренера. Возглавить команду могут бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино и наставник "Кастильи", второй команды "сливочных", Рауль.
Французский специалист работает главным тренером "Реала" во второй раз. Впервые он руководил командой с января 2016 по май 2018 года.
Мадридцы под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов и стали чемпионами Испании.
Второй раз Зидан пришёл в "Реал"в марте 2019 года. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат Испании.
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