Нурмагомедов и Гэтжи в последний раз встретились перед боем

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи после взвешивания в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Больше перед боем спортсмены не увидятся.

Хабиб появился перед зрителями в своей папахе, после чего бойцы пожали друг другу руки. Зачастую такие мероприятия проходят со скандалами и даже драками, но Нурмагомедов и Гэтжи проявили друг к другу уважение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бойцы удачно провели процедуру взвешивания перед боем. Нурмагомедову, чтобы "сделать" вес, пришлось полностью раздеться.

В октагон россиянин и американец выйдут поздно вечером 24 октября. Трансляцию поединка на Россию будет вести РЕН ТВ.

Поединок состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.