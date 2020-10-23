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Нурмагомедов и Гэтжи в последний раз встретились перед боем

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи после взвешивания в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Больше перед боем спортсмены не увидятся.

Хабиб появился перед зрителями в своей папахе, после чего бойцы пожали друг другу руки. Зачастую такие мероприятия проходят со скандалами и даже драками, но Нурмагомедов и Гэтжи проявили друг к другу уважение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бойцы удачно провели процедуру взвешивания перед боем. Нурмагомедову, чтобы "сделать" вес, пришлось полностью раздеться.

В октагон россиянин и американец выйдут поздно вечером 24 октября. Трансляцию поединка на Россию будет вести РЕН ТВ.

Поединок состоится на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.

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