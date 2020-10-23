Ловчев: "Наш футбол несостоятелен на клубном уровне в Европе"

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев в интервью "Правде.Ру" отметил, что у "Локомотива" нет шансов на выход из группы Лиги чемпионов. По его словам, российский футбол несостоятелен на европейском уровне.
"Локомотив" в среду сыграл вничью с "Зальцбургом" — 2:2. На следующей неделе железнодорожников ждёт противостояние с "Баварией" на своём поле. Ловчев считает, что у "Локо" нет шансов против победителя прошлого сезона.
"С "Баварией", наверное, шансов нет ни у кого. "Бавария" — это лучшая команда. И она не расслабляется, как некоторые говорят. "Вот она расслабилась и прочее". Она всех мнет. Когда прошла жеребьевка, стало понятно, что "Бавария" и "Атлетико Мадрид" — это две команды, которые первое и второе место должны разыграть по всему, что они творят в последнее время. А две команды "Зальцбург" и "Локомотив", если займут, кто-то из них третье место. "Локомотив" это тоже понимает на самом деле.
В среду практически молодость против опыта играла. Молодость — это 20-летние ребята, которые в "Зальцурге". Это команда-донор, которая готовит футболистов, собирает по всему миру и продает их, живет на этом. А "Локомотив" — опыт. Все-таки Чорлуке уже за 30. Чорлука — это серебряной призер чемпионата мира. Эдер — это чемпион Европы в составе Португалии. И такая команда опытная. И то, что они не развалились, даже когда проигрывали 2:1, когда чуть-чуть силенок уже не стало хватать у "Зальцбурга", они прибавили и забили второй гол.
Это очень важно, потому что потом будет вторая игра. Но даже перед второй игрой с ними я не скажу, что "Локомотив" сильнее. Потому что, к большому сожалению, наш сегодняшний футбол несостоятелен на клубном уровне в Европе", — заявил Ловчев.
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