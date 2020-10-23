Ловчев: "Наш футбол несостоятелен на клубном уровне в Европе"

Заслуженный мастер спорта, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев в интервью "Правде.Ру" отметил, что у "Локомотива" нет шансов на выход из группы Лиги чемпионов. По его словам, российский футбол несостоятелен на европейском уровне.

"Локомотив" в среду сыграл вничью с "Зальцбургом" — 2:2. На следующей неделе железнодорожников ждёт противостояние с "Баварией" на своём поле. Ловчев считает, что у "Локо" нет шансов против победителя прошлого сезона.