Нападающий "Зенита" Артём Дзюба сменил имидж. Теперь футболист носит усы.
Дзюба посетил барбер-шоп в Санкт-Петербурге. Фотографией нового образа футболиста поделился его парикмахер.
"Усики — пропуск в штрафную соперника", — пошутил Артём в Instagram.
Ближайший матч "Зенит" проведёт 24 октября. Питерцы примут на своём поле "Рубин".
Дзюба в этом сезоне отыграл 12 матчей за "Зенит", в которых забил семь мячей.
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Усики- пропуск в штрафную соперника- удар- Гол! @artem.dzyuba
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