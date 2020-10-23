Новый имидж Дзюбы: усы и бородка

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба сменил имидж. Теперь футболист носит усы.

Дзюба посетил барбер-шоп в Санкт-Петербурге. Фотографией нового образа футболиста поделился его парикмахер.

"Усики — пропуск в штрафную соперника", — пошутил Артём в Instagram.

Ближайший матч "Зенит" проведёт 24 октября. Питерцы примут на своём поле "Рубин".

Дзюба в этом сезоне отыграл 12 матчей за "Зенит", в которых забил семь мячей.