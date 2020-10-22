Рассказов объяснил, почему ушёл из "Спартака"

Защитник тульского "Арсенала" Николай Рассказов заявил, что ушёл в аренду из "Спартака" из-за позиции главного тренера команды Доменико Тедеско. Футболист подтвердил слова своего агента о том, что специалист не видел его в составе команды.

"Тедеско прямо сказал — с контрактом у меня проблемы и играть не буду. В таком формате. Но потом я узнал, что проблем с контрактом не было, и истинной причины не узнал", — заявил Рассказов.

Ранее Тедеско заявил, что не говорил Рассказову о том, что он не будет играть за "Спартак". Футболист перешёл в "Арсенал" 1 октября и провёл в составе команды 1 матч. На его счету 50 игр за основную команду красно-белых.