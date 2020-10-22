Роналду пропустит матч с "Барселоной" из-за коронавируса

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого нападающий пропустит игру 2-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Матч состоится 28 октября в Турине. По новым правилам УЕФА Роналду должен был предоставить отрицательный тест на "ковид" за неделю до следующей игры. Так как этого сделать он не смог, то в заявку попасть не сможет, даже если вылечится от коронавируса перед поединком.

О заражении Роналду стало известно 13 октября, когда он находился в расположении сборной Португалии. Футболист вернулся в Италию, где проходит самоизоляцию.

В первом туре "Ювентус" победил киевское "Динамо" на выезде со счётом 2:0.