Билостенный: "Гэтжи может нанести удар, который Хабиб не ожидает"

Боец смешанных единоборств Сергей Билостенный в разговоре с "Правдой.Ру" дал прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. По его словам, у американского спортсмена есть шансы на победу.

"Болеть буду за Хабиба. А шансы есть, наверное, всегда. Потому что на руках всего лишь четыре унции. Очень легко попасть. Ты же выходишь, ты не можешь предугадать, как идет тело соперника. Он может выкинуть какой-то удар, который Хабиб не ожидает. Но я думаю, что все будет, как обычно, то есть контроль в исполнении Хабиба. Почему-то мне так кажется. И вопросы моральной составляющей играют огромную роль. Потому что отец выступал определенной мотивацией всегда для Хабиба. В связи с утратой отца, это большая потеря для него. Не знаю, как он себя чувствует и как он тренировался, как он принял это", — заявил Билостенный.

По его словам, плюс Гэтжи в том, что он универсальный боец, а Хабиб хорошо подготовлен функционально.

"Гэтжи — всесторонний спортсмен. Это его плюс. Он действительно всесторонний. Он может бороться. Плюс для его дивизиона у него есть нокаутирующая мощь, то есть ударит по человеку так, что даже не надо было добивать. А у Хабиба сильная сторона — борьба и функционал", — сказал Билостенный.

По его мнению, Хабиб готовит план на бой на все пять раундов, а Гэтжи может закончить его раньше.