Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело против биатлониста Алексея Слепова. 33-летний спортсмен обвинялся в нарушении антидопинговых правил, а именно пропуске трёх допинг-тестов за год.
Слепову грозила дисквалификация на два года. Пропуск третьего тестирования 30 сентября спортсмен объяснил тем, что отравился в тот день. РУСАДА изучило медицинскую справку Слепова и решило оправдать его.
"Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования", — приводит СБР заявление РУСАДА.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.