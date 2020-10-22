Биатлонист Слепов оправдан по допинговому делу

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело против биатлониста Алексея Слепова. 33-летний спортсмен обвинялся в нарушении антидопинговых правил, а именно пропуске трёх допинг-тестов за год.

Слепову грозила дисквалификация на два года. Пропуск третьего тестирования 30 сентября спортсмен объяснил тем, что отравился в тот день. РУСАДА изучило медицинскую справку Слепова и решило оправдать его.