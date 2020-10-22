"Барселона" подаст в суд на журналиста за расизм в адрес Ансу Фати

"Барселона" подаст в суд на издание АВС за репортаж о матче Лиги чемпионов против "Ференцвароша". После победы каталонцев со счётом 5:1 журналист Сальвадор Состерс написал материал, в котором позволил себе расистские высказывания о нападающем Ансу Фати.

17-летний форвард сделал голевую передачу и забил гол в этой игре. Состерс сравнил Фати с "чёрными торгашами, убегающими от полицейских", сообщает Football Espana.

ABC и сам журналист в четверг принесли извинения и исправили материал. Несмотря на это "Барселона" подаст иск в суд.

Фати — воспитанник "Барселоны". К играм за основной состав привлекается с 2019 года. Также футболист успел дебютировать в составе сборной Испании.