Кокорин рассказал, как "Зенит" запретил поддерживать его

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин рассказал об отношениях с "Зенитом" после драк в Москве и отбывания срока в СИЗО и колонии. По его словам, футболистам питерской команды было запрещено высказывать ему поддержку.

Кокорин заявил, что футболисты могли даже потерять контракт, если бы высказались в его пользу. Он отметил, что не побоялся только сербский защитник Бранислав Иванович.

"Кто-то не хотел лезть, кто-то все равно поддержал, например, Бранислав Иванович. Он сказал, что никто ему не может запретить высказывать мнение", — приводит Peopletalk слова Кокорина.

Нападающий отметил, что из-за этого у него ни к кому нет претензий. Форвард продолжается общаться со своими знакомыми из "Зенита" так же, как и раньше.

"Тяжело ослушаться клуб. У меня ни к кому нет претензий. Сейчас мы продолжаем общаться", — заявил Кокорин.

Кокорин после выхода из колонии заключил контракт с "Зенитом", но был отправлен в аренду в "Сочи". В октябре футболист подписал соглашение со "Спартаком".