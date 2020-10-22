Магнуссен и Грожан объявили об уходе из "Хааса"

Датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромен Грожан объявили об уходе из команды "Формулы-1" "Хаас". Оба пилота выступали за америкнскую "конюшню" с 2016 года, когда команда появилась в "Королевских гонках"

Лучший результат Грожана - четвёртое место, Магнуссен несколько раз поднимался на пятую строчку в финишном протоколе. Лучшая гонка "Хааса" - "Гран-при Австрии" в 2018 году. В том же сезоне команда показала лучший результат - пятое место в Кубке конструкторов.

Магнуссен отметил, что ему понравился вызов, который он получил с командой-новичком "Формулы". О планах на будущее датчанин должен рассказать позже.

"Я все еще работаю над своими планами на будущее, о которых я объявлю в надлежащее время. В этом сезоне предстоит провести еще шесть гонок, и я намерен приложить все усилия, чтобы финишировать как можно выше", – написал Магнуссен в Twitter.

Грожан отметил, что опыт в "Хаасе" пригодится ему в дальнейшем.

"Я многому научился, стал лучше как гонщик и как человек. Надеюсь, я также помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость, больше, чем любая из безумных первых гонок в 2016 году или 4-е место на Гран-при Австрии-2018. Я желаю команде всего наилучшего в будущем", - написал Грожан в Facebook.

Ранее сообщалось, что новыми пилотами могут стать немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.