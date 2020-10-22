Россия опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала октябрьский пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Лидеры остались прежними - команды Бельгии, Франции и Бразилии.

Сборная России опустилась на две строчки и теперь занимает 34-е место. В октябре команда проиграла Швеции (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).

Рейтинг ФИФА