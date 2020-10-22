Россия опустилась в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала октябрьский пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Лидеры остались прежними - команды Бельгии, Франции и Бразилии.
Сборная России опустилась на две строчки и теперь занимает 34-е место. В октябре команда проиграла Швеции (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).
Рейтинг ФИФА
- Бельгия — 1765 очков.
- Франция — 1752.
- Бразилия — 1725.
- Англия — 1668.
- Португалия — 1661.
- (+1) Испания — 1640.
- (-1) Уругвай — 1637.
- (+1) Аргентина — 1636.
- (-1) Хорватия — 1633.
- Колумбия — 1631.
- Мексика — 1625.
- Италия — 1612.
- (+3) Дания — 1609.
- Германия — 1607.
- (-2) Голландия — 1596.
- (-1) Швейцария — 1589.
- Чили — 1570.
- (+1) Польша — 1568.
- (-1) Швеция — 1558.
- (+1) Уэльс — 1550.
- (-1) Сенегал — 1549.
- (+1) США — 1542.
- (+1) Украина — 1539.
- (-2) Перу — 1534.
- (+2) Австрия — 1523.
- Тунис — 1508.
- (+1) Япония — 1503.
- (-3) Венесуэла — 1493.
- (+1) Иран — 1492.
- (+1) Сербия — 1489.
- (+4) Алжир — 1488.
- (-3) Нигерия — 1488.
- (-1) Турция — 1486.
- (-2) Россия — 1480.
- (+5) Парагвай — 1477.