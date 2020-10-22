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Глушаков заявил, что его "заказали" в "Спартаке"

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков вспомнил о своём скандальном уходе из клуба. Футболист покинул красно-белых летом 2019 года, поругавшись перед этим с главным тренером Массимо Каррерой.

Один из болельщиков в Instagram отметил, что одной из причин ухода Глушакова стал незабитый пенальти в ворота "Тосно" в полуфинале Кубка России. Футболист не согласился с этим и заявил, что по его персоне "был заказ".

"Тосно" надо было забивать", — написал болельщик.

"Не в этом дело, заказ был просто. Просто не все отвечают за свои слова и встретиться не могут, а правда одна!" — ответил Глушаков.

После ухода из "Спартака" Глушаков провёл один сезон в "Ахмате". В октябре хавбек подписал контракт с "Химками".

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