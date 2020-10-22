Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков вспомнил о своём скандальном уходе из клуба. Футболист покинул красно-белых летом 2019 года, поругавшись перед этим с главным тренером Массимо Каррерой.
Один из болельщиков в Instagram отметил, что одной из причин ухода Глушакова стал незабитый пенальти в ворота "Тосно" в полуфинале Кубка России. Футболист не согласился с этим и заявил, что по его персоне "был заказ".
"Тосно" надо было забивать", — написал болельщик.
"Не в этом дело, заказ был просто. Просто не все отвечают за свои слова и встретиться не могут, а правда одна!" — ответил Глушаков.
После ухода из "Спартака" Глушаков провёл один сезон в "Ахмате". В октябре хавбек подписал контракт с "Химками".
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.