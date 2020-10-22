Опубликовано расписание 3-го этапа Кубка России по фигурному катанию
C 23 по 26 октября в Сочи пройдёт третий этап Кубка России по фигурному катанию. За места в сборной поведут борьбу подопечные Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.
У женщин главная претендентка на победу — Анна Щербакова, у мужчин — Дмитрий Алиев, соревнования пар возглавит Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а танцевальных дуэтов Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.
Участники этапа Кубка России в Сочи
- Женщины — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова.
- Мужчины — Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.
- Пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков.
- Танцевальные дуэты — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Кубок России, 3-й этап (Сочи)
Все трансляции выступлений фигуристов будут доступны на сайте Первого канала.
23 октября (пятница):
- 19:25 Танцы на льду (ритм-танец).
- 20:30 Мужчины (короткая программа).
24 октября (суббота):
- 15:50 Женщины (короткая программа).
- 17:35 Танцы на льду (произвольный танец).
- 18:55 Мужчины (произвольная программа).
25 октября (воскресенье):
- 15:45 Пары (короткая программа).
- 17:15 Женщины (произвольная программа).
26 октября (понедельник):
16:15 Пары (произвольная программа).