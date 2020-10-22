Опубликовано расписание 3-го этапа Кубка России по фигурному катанию

C 23 по 26 октября в Сочи пройдёт третий этап Кубка России по фигурному катанию. За места в сборной поведут борьбу подопечные Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.

У женщин главная претендентка на победу — Анна Щербакова, у мужчин — Дмитрий Алиев, соревнования пар возглавит Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а танцевальных дуэтов Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

Участники этапа Кубка России в Сочи

Женщины — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова.

Мужчины — Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.

Пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Танцевальные дуэты — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Кубок России, 3-й этап (Сочи)

Все трансляции выступлений фигуристов будут доступны на сайте Первого канала.

23 октября (пятница):

19:25 Танцы на льду (ритм-танец).

20:30 Мужчины (короткая программа).

24 октября (суббота):

15:50 Женщины (короткая программа).

17:35 Танцы на льду (произвольный танец).

18:55 Мужчины (произвольная программа).

25 октября (воскресенье):

15:45 Пары (короткая программа).

17:15 Женщины (произвольная программа).

26 октября (понедельник):

16:15 Пары (произвольная программа).