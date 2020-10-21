"Арсенал" и "Тамбов" вышли в плей-офф Кубка России

Стали известны ещё два участника 1/8 финала Кубка России. В плей-офф из элитного группового раунда вышли тульский "Арсенал" и "Тамбов".

"Арсенал" победил "Текстильщик". Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти был зафиксирован счёт 4:3, а победный удар забил Ломовицкий.

"Канониры" выиграли группу 3, опередив "Текстильщик" и белгородский "Салют".

"Арсенал" (Тула) — 4 очка. "Текстильщик" (Иваново) — 4 очка. "Салют" (Белгород) — 1 очко.

"Тамбов" победил на выезде брянское "Динамо" со счётом 2:0. По голу в этой встрече забили Онгуха и Шахов.

Тамбовская команда одержала две победы и выиграла группу 10.