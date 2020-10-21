Косторная кардинально сменила имидж

Российская фигуристка Алёна Косторная показала свой новый имидж. Девушка выкрасила волосы в светлый цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Working process with @karismarussia @giegi_by_karisma 💃🏻💃🏻💃🏻 Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)21 Окт 2020 в 5:16 PDT

Действующая чемпионка Европы в межсезонье сменила тренера — она ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне Косторная выиграла все турниры, в которых принимала участие, кроме чемпионата России.

В сезоне-2020/21 Косторная пока не выступала. Ожидается, что она примет участие в этапах Кубка России и "Гран-при" в Москве.