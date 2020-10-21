Нурмагомедов сопоставил Гэтжи с Макгрегором

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов оценил плюсы и минусы Джастина Гэтжи. Чемпион в лёгком весе заявил, что его следующий соперник схож с Конором Макгрегором.

По словам Хабиба, оба бойца очень опасны в первом раунде, но после этого выступают хуже.

"Гэтжи и Конор самые опасные соперники в первом раунде. Они быстро начинают бой, но во втором-третьем раунде они становятся полегче", - приводит "СЭ" слова Хабиба.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года удушающим приёмом в четвёртом раунде. Бой Хабиба против Гэтжи станет третьей защитой титула для россиянина.

Поединок состоится в Абу-Даби 24 октября. Транслировать бой для российских зрителей будет "РЕН ТВ".