УЕФА отреагировал на идею о Европейской премьер-лиге

В УЕФА считают идею создания Европейской премьер-лиги провальной. Представители союза отметили, что закрытый турнир быстро наскучит болельщикам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" выступили с предложением создать турнир с участием европейских грандов. Предполагается, что лига будет проводиться ежегодно в виде регулярного чемпионата в два круга среди 16-18 клубов.

"Европейский футбол работает благодаря принципам повышения и понижения в чемпионатах. Это не подлежит обсуждению, это то, что делает Лигу чемпионов лучшим турниром в мире.

Клубы и УЕФА работают не для того, чтобы разрушить европейский футбол созданием суперлиги из 10-12 или 24 команд. Это обязательно наскучит болельщикам", - говорится в заявлении УЕФА, которое приводит AP.