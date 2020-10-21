Хет-трик Бикфалви помог "Уралу" выйти в 1/8 финала Кубка России

"Урал" стал седьмым участником 1/8 финала Кубка России. Команда обыграла в матче элитного группового раунда "Велес" со счётом 3:1.

Клуб из Екатеринбурга уступал в счёте столичной команде 0:1, но смог забить три гола в самом конце игры — хет-трик за десять минут сделал Эрик Бикфалви.

"Урал" выиграл группу 1 элитного раунда, опередив "Велес" и "Волгу".

"Урал" (Екатеринбург) — 6 очков, разница мячей 6:1. "Велес" (Москва) — 3 очка, 5:5. "Волга" (Ульяновск) — 0 очков, 2:7.

Ранее прямые путёвки в 1/8 финала Кубка России получили участники турниров УЕФА — "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Динамо" и "Ростов".