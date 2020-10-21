"Урал" стал седьмым участником 1/8 финала Кубка России. Команда обыграла в матче элитного группового раунда "Велес" со счётом 3:1.
Клуб из Екатеринбурга уступал в счёте столичной команде 0:1, но смог забить три гола в самом конце игры — хет-трик за десять минут сделал Эрик Бикфалви.
"Урал" выиграл группу 1 элитного раунда, опередив "Велес" и "Волгу".
Ранее прямые путёвки в 1/8 финала Кубка России получили участники турниров УЕФА — "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Динамо" и "Ростов".
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.