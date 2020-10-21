Названа причина поражения Ломаченко в бою с Лопесом

Доктор Нил Элатраш рассказал о травме плеча украинского боксёра Василия Ломаченко. Экс-чемпион мира в лёгком весе уступил 18 октября американцу Теофимо Лопесу.

По словам Элатраша, Ломаченко вышел на бой с травмой плеча. 19 октября ему была сделана операция, из-за чего вернуться к тренировкам украинец сможет только в феврале.

Элатраш уточнил, что у боксёра было повреждение плеча на последних этапах подготовки к Лопесу. Ломаченко тренировался через боль, но точного диагноза на тот момент врачи не знали.

"Оказывается, он сильно ушиб вращательную манжету и повредил хрящ, о чем мы тогда не подозревали. Мы прооперировали Ломаченко, у него был геморрагический бурсит", — приводит Yahoo слова медика.

Лопес стал обладателем всех четырёх чемпионских поясов по самым престижным версиям — WBA, WBC, WBO и IBF.