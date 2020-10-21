Криштиану Роналду стал лысым

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал свою новую внешность. Футболист, находящийся на самоизоляции, побрился налысо.

Роналду опубликовал фотографию в Instagram, что привело в шок его подписчиков.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми вами препятствиями", — подписал снимок Роналду.

Ранее стало известно, что футболист заразился коронавирусом. Он пропустил матч "Ювентуса" против киевского "Динамо" (2:0) в Лиге чемпионов. Также португалец не сможет помочь своей команде в ближайшем туре чемпионата Италии.

Если Роналду сдаст отрицательный тест на коронавирус на выходных, то сможет готовиться к матчу "Юве" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.