Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Под Канадой обнаружили древнюю тектоническую плиту
За некачественные услуги ЖКХ будет снижена оплата
Гузеева раскритиковала женщину, пренебрегшую супружескими обязанностями
Королëву и Тарзана уличили в обмане
Кремль назвал санкции США по "СП - 2" "рейдерской конкуренцией"
В Сосногорске школьный автобус столкнулся с грузовиком
Валерий Новосёлов: "Апатия может быть предвестником деменции"
В Петербурге задержали 16 участников конфликта со стрельбой
СМИ: Чубайс может перейти из "Роснано" в "начальники Арктики"

Криштиану Роналду стал лысым

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал свою новую внешность. Футболист, находящийся на самоизоляции, побрился налысо.

Криштиану Роналду стал лысым

Роналду опубликовал фотографию в Instagram, что привело в шок его подписчиков.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми вами препятствиями", — подписал снимок Роналду.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas” 😉💪🏽

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее стало известно, что футболист заразился коронавирусом. Он пропустил матч "Ювентуса" против киевского "Динамо" (2:0) в Лиге чемпионов. Также португалец не сможет помочь своей команде в ближайшем туре чемпионата Италии.

Если Роналду сдаст отрицательный тест на коронавирус на выходных, то сможет готовиться к матчу "Юве" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Последние материалы
За некачественные услуги ЖКХ будет снижена оплата
Гузеева раскритиковала женщину, пренебрегшую супружескими обязанностями
Королëву и Тарзана уличили в обмане
Кремль назвал санкции США по "СП - 2" "рейдерской конкуренцией"
В Сосногорске школьный автобус столкнулся с грузовиком
Гендиректор "Зенита" назвал игру команды "настольным футболом"
Валерий Новосёлов: "Апатия может быть предвестником деменции"
В Петербурге задержали 16 участников конфликта со стрельбой
СМИ: Чубайс может перейти из "Роснано" в "начальники Арктики"
Генсек НАТО: мы поддерживаем продление ДСНВ
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Любовь Степушова СВР напрасно предупреждает о "цветной революции" в Молдавии Любовь Степушова Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Как социальные лифты развалили СССР
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в Лиге чемпионов
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников