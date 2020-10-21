Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал свою новую внешность. Футболист, находящийся на самоизоляции, побрился налысо.
Роналду опубликовал фотографию в Instagram, что привело в шок его подписчиков.
"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а преодолеваемыми вами препятствиями", — подписал снимок Роналду.
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"El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas” 😉💪🏽
Ранее стало известно, что футболист заразился коронавирусом. Он пропустил матч "Ювентуса" против киевского "Динамо" (2:0) в Лиге чемпионов. Также португалец не сможет помочь своей команде в ближайшем туре чемпионата Италии.
Если Роналду сдаст отрицательный тест на коронавирус на выходных, то сможет готовиться к матчу "Юве" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.