Гендиректор "Зенита" назвал игру команды "настольным футболом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал причины поражения в матче Лиги чемпионов против "Брюгге". Питерцы стартовали в групповом этапе, уступив бельгийцам со счётом 1:2.

"Начинаем играть после пропущенного гола"

По словам Медведева, "Зенит" показал неудовлетворительное качество футбола, а свою игру продемонстрировал только после пропущенного гола.

"Уже не в первый раз обращаем внимание, что "Зенит" начинает играть, пропустив гол. После этого смогли сравнять счет, атаковали мощно, имели моменты, минимум три раза должны были забивать", — приводит РИА Новости слова Медведева.

"Поплатились за ошибки"

Гендиректор клуба отметил, что "Зенит" поплатился за ошибки, которые в чемпионате России зачастую остаются безнаказанными. В Лиге чемпионов такие оплошности соперники не прощают.

"Это касается и первого гола, когда не удалось вынести мяч за пределы поля, и второго гола, когда вместо того, чтобы подержать мяч или вынести его, чтобы сгруппироваться, потеряли его", — заявил Медведев.

"Не хватило куража"

Кроме того, руководитель команды считает, что "Зениту" не хватило настроя на матч. Он назвал игру питерцев в первом тайме "настольным футболом".

"Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться", — сказал Медведев.

По его мнению, это позволило "Брюгге" контролировать ход матча.

Что дальше

До перерыва на матчи сборных в ноябре "Зенит" проведёт ещё две игры в Лиге чемпионов.