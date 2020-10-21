Ещенко предложил вынести Ленина из Мавзолея

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, который имеет внешние сходства с Владимиром Лениным, высказался по поводу Мавзолея на Красной площади. Ранее в Сети появилась информация, что сооружение могут упразднить.

По словам Ещенко, его неоднократно путали на Красной площади с актёрами, которые изображают Ленина. В сам Мавзолей футболист ни разу не заходил. Вместе с тем спортсмен допустил реорганизацию Мавзолея.

"Н, а что он там лежит? Хотя я там ни разу не был, можно было бы и посмотреть. А так, наверное, осталось мало людей из того поколения, а новому поколению это, может, и не надо", — заявил Ещенко в интервью "России 24".

Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе команды он провёл 102 матча и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.