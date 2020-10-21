Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с "Правдой.Ру" разобрал игру "Зенита" в матче Лиги чемпионов против "Брюгге". Питерцы уступили на своём поле со счётом 1:2.

По словам Кирьякова, "Зенит" действовал в этом матче очень медленно. Кроме того, команда не была сконцентрирована на игре.

"Брюгге" объективно не сильнее. "Зенит" сам виноват, что он такого негативного результата добился. Судя по первому тайму, конечно, на таких скоростях играть нельзя. Было все медленно. Игроки как передвигались медленно, так и думали, принимая решение, медленно. Не было командных скоростей, когда большая группа убегает в атаку на максимальной скорости. Мало доставляли мяч вперед двум своим нападающим. И большую часть времени давали передачи назад и поперек.

В первом тайме мы не видели практически ничего в атаке от "Зенита". Соперник также не был активен впереди, большую часть времени обороняясь. Но кусок в конце первого тайма, когда бельгийцы могли забить, это был определенный звоночек. Во втором тайме дело стало чуть-чуть получше. "Зенит" чуть прибавил и какое-то давление стал оказывать. Но, пропустив мяч, команда пошла вперед, терять было нечего, и мы увидели несколько неплохих комбинаций. Частично "Зенит" прессинговал и соперник был в своей штрафной. Казалось, что, сравняв счет, вот-вот "Зенит" должен был дожать.

"На международной арене это совсем другой футбол"

Но, к сожалению, в конце матча потеряли концентрацию. Конечно, в своей штрафной площади нужно играть поплотнее с игроками, то есть разбирать игроков и с ними очень внимательно действовать. К сожалению, оставили одного из игроков свободным, тот сделал передачу во вратарскую, и тут же нападающий забил в пустые ворота.

Конечно, так нельзя играть. Такие скорости. Может быть, их достаточно на нашем внутреннем чемпионате для достижения результата. Но на международной арене это совсем другой футбол, эта игра показала и доказала. Второй момент, конечно, в матчах такого уровня нужно играть до 90 минут и плюс добавленные, не теряя концентрации. "Зенит" этого не сделал", — заявил Кирьяков.