Глава UFC назвал бой Нурмагомедов - Гэтжи крупнейшим в истории

Глава UFC Дана Уайт заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи станет самым крупным событием в истории организации. Поединок состоится 24 октября в Абу-Даби на специально построенном "Бойцовском острове".

Нурмагомедов проведёт третью защиту чемпионского титула в лёгком весе. Гэтжи является претендентом на пояс, обладая временным титулом после победы над Тони Фергюсоном.

По словам Уайта, UFC ожидает, что бой побьёт рекорд по количеству платных подписок. Пока самым рейтинговым по этому показателю остаётся поединок Хабиба с Конором Макгрегором. В 2018 году трансляцию оплатили 2,8 млн зрителей.

"В понедельник мы узнаем, что это был крупнейший бой, который мы когда-либо делали", — приводит TMZ слова Уайта.

В России трансляцию боя, а также других поединков основного карда UFC 254 проведёт телеканал "РЕН ТВ".