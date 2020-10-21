Хабиб хочет видеть себя на первой строчке рейтинга UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует после боя с Джастином Гэтжи возглавить сводный рейтинг UFC. По словам чемпиона в лёгком весе, он хочет одержать досрочную победу над соперником.

Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября. На кону будет стоять звание чемпиона UFC в лёгком весе.

"Мой план — досрочно победить Джастина Гэтжи. Во вторник, когда UFC обновляет рейтинги, я хочу увидеть себя на первой строчке", — приводит TSN слова Нурмагомедова.

Рейтинг UFC

Рейтинг вне зависимости от весовой категории продолжительное время возглавляет Джон Джонс. Недавно он отказался от титула в полутяжёлом весе и перешёл в тяжёлый.

Нурмагомедов на второй строчке рейтинга. Его нынешний соперник Джастин Гэтжи идёт седьмым.

Джон Джонс. Хабиб Нурмагомедов. Исраэль Адесанья. Стипе Миочич. Камару Усман.

Ранее Александр Шлеменко в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что бой Нурмагомедова и Гэтжи продлится пять раундов.