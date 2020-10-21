CAS отложил рассмотрение дела Устюгова

Адвокат Алексей Панич сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил рассмотрение дела российского биатлониста Евгения Устюгова. Заседание должно было состояться 20 октября.

По словам представителя спортсмена, заседание отложено из-за ограничений, которые вводятся в Европе в результате второй волны пандемии коронавируса. В заседании планировал принять участие сам Устюгов, но поездка в Швейцарию отменена.

"Пока новая дата не определена. На данный момент нет никакого понимания, когда это будет рассмотрено", — приводит РИА "Новости" слова Панича.

Дело Устюгова

Российского биатлониста обвинили в употреблении оксандролона во время Олимпиады-2014 в Сочи. Вердикт МОК основан на базе данных московской антидопинговой лаборатории и проб, которые были взяты в 2013 году.

Если Устюгову не получится доказать свою невиновность, сборная России лишится золотой медали в мужской эстафете на Олимпиаде. В Сочи первое место вместе с Устюговым заняли Дмитрий Малышко, Антон Шипулин и Алексей Волков.