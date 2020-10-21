Адвокат Алексей Панич сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил рассмотрение дела российского биатлониста Евгения Устюгова. Заседание должно было состояться 20 октября.
По словам представителя спортсмена, заседание отложено из-за ограничений, которые вводятся в Европе в результате второй волны пандемии коронавируса. В заседании планировал принять участие сам Устюгов, но поездка в Швейцарию отменена.
"Пока новая дата не определена. На данный момент нет никакого понимания, когда это будет рассмотрено", — приводит РИА "Новости" слова Панича.
Российского биатлониста обвинили в употреблении оксандролона во время Олимпиады-2014 в Сочи. Вердикт МОК основан на базе данных московской антидопинговой лаборатории и проб, которые были взяты в 2013 году.
Если Устюгову не получится доказать свою невиновность, сборная России лишится золотой медали в мужской эстафете на Олимпиаде. В Сочи первое место вместе с Устюговым заняли Дмитрий Малышко, Антон Шипулин и Алексей Волков.
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