"Спартак" в Красноярске, "Сочи" в Оренбурге: расписание Кубка России

В среду, 21 октября состоятся девять из десяти заключительных матчей элитного группового этапа Кубка России. Клубы РПЛ сегодня отправятся в гости к командами из ФНЛ.

"Спартак" сыграет в Красноярске против "Енисея". Из-за особенностей регламента красно-белых в этой игре устроит даже поражение со счётом 0:3.

"Сочи" отправится в "Оренбург". Клубу РПЛ в этой игре нужна победа, команду ФНЛ устроит ничейный результат.

Из команд ФНЛ хорошие шансы на выход из группы имеют "Крылья Советов", "Текстильщик" и "Нижний Новгород".

Кубок России

21 октября