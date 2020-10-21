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"Спартак" в Красноярске, "Сочи" в Оренбурге: расписание Кубка России

В среду, 21 октября состоятся девять из десяти заключительных матчей элитного группового этапа Кубка России. Клубы РПЛ сегодня отправятся в гости к командами из ФНЛ.

"Спартак" в Красноярске, "Сочи" в Оренбурге: расписание Кубка России

"Спартак" сыграет в Красноярске против "Енисея". Из-за особенностей регламента красно-белых в этой игре устроит даже поражение со счётом 0:3.

"Сочи" отправится в "Оренбург". Клубу РПЛ в этой игре нужна победа, команду ФНЛ устроит ничейный результат.

Из команд ФНЛ хорошие шансы на выход из группы имеют "Крылья Советов", "Текстильщик" и "Нижний Новгород".

Кубок России

21 октября

  • 14.00 "Велес" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург).
  • 15.00 "Енисей" (Красноярск) - "Спартак" (Москва).
  • 15.00 "Текстильщик" (Иваново) - "Арсенал" (Тула).
  • 16.00 "Динамо" (Брянск) - "Тамбов".
  • 16.00 "Нижний Новгород" - "Химки".
  • 17.00 "Оренбург" - "Сочи".
  • 18.00 "Крылья Советов" (Самара) - "Ротор" (Волгоград).
  • 18.30 "Шинник" (Ярославль) - "Ахмат" (Грозный).
  • 19.00 "Чертаново" (Москва) - "Уфа".
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