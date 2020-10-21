Шлеменко: "Бой Хабиба и Гэтжи продлится все пять раундов"

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью "Правде.Ру" рассказал о шансах Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в чемпионском бою в UFC. По его мнению, поединок продлится все пять раундов.

"Я считаю, что выиграет Хабиб, выиграет решением судей все пять раундов в такой доминации. Я считаю, что так будет. У Гэтжи, конечно, есть шанс победить и довольно хороший шанс. Но все-таки я считаю, что он очень удобен для Хабиба стилистически, так как он больше бьет руками. но поэтому считаю, что Хабиб выиграет этот бой, в принципе, довольно уверенно", — заявил Шлеменко.

Шлеменко заявил, что бой можно назвать противостоянием борца Нурмагомедова и боксёра Гэтжи.

"У Хабиба минус — это ударная техника, именно в стойке, потому что он избегает ее, он больше переводит в партер и там работает. У Гэтжи, наоборот, это сильная сторона. Здесь не классическое, конечно, противостояние, но "околоклассическое" противостояние боксера против борца. И мне кажется, что в этом противостоянии одержит верх наш соотечественник Хабиб Нурмухамедов, потому что уже много было таких противостояний, и борцы всегда брали верх", — заявил Шлеменко.

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября. Бойцовский вечер UFC будет транслировать "РЕН ТВ".