Тренер "Ренна" назвал Сафонова самым сильным в "Краснодаре"

Главный тренер "Ренна" Жюльен Стефан оценил уровень "Краснодара" после матча 1-го тура Лиги чемпионов. Команды во Франции сыграли вничью 1:1.

По мнению Стефана, в "Краснодаре" можно выделить голкипера Матвея Сафонова.

"У нас было несколько возможностей выиграть матч, но не хватило эффективности. Кроме того, против нас был очень хороший вратарь, который, очевидно, был лучшим игроком "Краснодара", — приводит пресс-служба "Ренна" слова Стефана.

Для обеих команд этот матч был дебютным в Лиге чемпионов. 28 октября "Краснодар" примет на своём поле "Челси", а "Ренн" отправится в гости к "Севилье".