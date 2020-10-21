Дзюба считает,что вылетать из Лиги чемпионов нужно красиво

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба отреагировал на поражение команды в матче группового турнира Лиги чемпионов от "Брюгге". Бельгийцы выиграли в Санкт-Петербурге со счётом 2:1.

По словам Дзюбы, справедливым результатом встречи была бы ничья, но команда пропустила в конце "детский гол". Форвард считает, что "Зенит" почувствовал уровень Лиги чемпионов, в которой любая ошибка наказуема.

Бельгийцев Дзюба назвал конкурентом "Зенита" в борьбе за третье место, но пообещал сражаться в каждой игре.

"Боруссию" и "Лацио" уважаем, но все еще впереди. Мы, россияне, любим сами себе придумать, первый блин комом, потом соберемся", — приводит пресс-служба УЕФА слова Дзюбы.

Нападающий выразил надежду, что поражение поможет "Зениту" собраться. Дзюба считает, что в следующих матчах питерцам необходимо играть в атакующий футбол.

"Я считаю, что, если что-то не получится и вылетать из группы, то вылетать красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью. С "Брюгге" нельзя так начинать, теперь сами загнали себя в угол, надо выкарабкиваться", — заявил Артём.

24 октября "Зенит" примет на своём поле "Рубин" в рамках РПЛ, а 28 октября сыграет на выезде против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов.