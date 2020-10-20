"Ливерпуль" и "МЮ" предложили создать Европейскую премьер-лигу

Английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" планируют создать Европейскую премьер-лигу, в которую войдут ведущие клубы континента. Гранды уже обратились в ФИФА с предложением и предоставили детальный план, сообщает Sky Sports.

Клубы надеются повысить своё благосостояние. Бюджет подобного турнира оценивается в 6 млрд долларов.

По плану англичан в турнир войдут 16 или 18 команд, которые сыграют в два круга. Каким образом "МЮ" и "Ливерпуль" планируют согласовать такой график с международным календарём, не сообщается.

Идею поддержали как ещё как минимум пять клубов, среди которых:

"Реал";

"Барселона";

"Атлетико";

"ПСЖ";

"Ювентус".

Запустить турнир могут уже в 2022 году.