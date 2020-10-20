Английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" планируют создать Европейскую премьер-лигу, в которую войдут ведущие клубы континента. Гранды уже обратились в ФИФА с предложением и предоставили детальный план, сообщает Sky Sports.
Клубы надеются повысить своё благосостояние. Бюджет подобного турнира оценивается в 6 млрд долларов.
По плану англичан в турнир войдут 16 или 18 команд, которые сыграют в два круга. Каким образом "МЮ" и "Ливерпуль" планируют согласовать такой график с международным календарём, не сообщается.
Идею поддержали как ещё как минимум пять клубов, среди которых:
Запустить турнир могут уже в 2022 году.
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