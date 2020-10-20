Газзаев: "Краснодар" должен иметь преимущество в игре с "Ренном"

Российский тренер Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" сделал прогноз перед дебютным матчем "Краснодара" в Лиге чемпионов. По его мнению, "быки" должны иметь преимущество в игре против "Ренна".
"Ренн" не настолько на слуху. Если сегодня клуб попал в такой турнир, значит, должен быть крепкой командой. "Краснодар" тоже с амбициями и впервые попал в Лигу чемпионов. У них есть чемпионские амбиции, игра относительно чемпионата России выстроена. Безусловно, "Краснодар" должен иметь преимущество.
Сложно быть объективным, потому что все-таки немножко однобоко, и я говорю, зная свои команды, видя, как они играют, видя те команды. Сегодня еще время, вы знаете, какое: то чемпионат где-то приостановили, то его позже поставили, то не готовились команды, то кто-то заболел. Поэтому сегодня прогнозировать очень непросто", — заявил Газзаев.
Матч "Ренн" — "Краснодар" начнётся в 22.00 по московскому времени. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что главный тренер "быков" Мурад Мусаев не сможет помочь своей команде из-за заболевания ангиной.
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