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Лига чемпионов стартует матчами в Киеве и Санкт-Петербурге

Во вторник, 20 октября стартует групповой этап Лиги чемпионов. Турнир начнётся матчами в Киеве и Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов стартует матчами в Киеве и Санкт-Петербурге

"Зенит" примет на своём поле бельгийский "Брюгге", а киевское "Динамо" после возвращения в Лигу чемпионов сыграет с "Ювентусом".

Сегодня в Лиге чемпионов дебютирует "Краснодар". Российская команда сыграет на выезде против французского "Ренна".

Центральным матчем тура считается противостояние "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". 

Лига чемпионов, 1-й тур

20 октября

  • 19.55 "Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия).
  • 19.55 "Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия).
  • 22.00 "Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия).
  • 22.00 "Челси" (Англия) - "Севилья" (Испания).
  • 22.00 "Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия).
  • 22.00 "Лацио" (Италия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия).
  • 22.00 "ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).
  • 22.00 "Лейпциг" (Германия) - "Башакшехир" (Турция).
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