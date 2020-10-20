Лига чемпионов стартует матчами в Киеве и Санкт-Петербурге

Во вторник, 20 октября стартует групповой этап Лиги чемпионов. Турнир начнётся матчами в Киеве и Санкт-Петербурге.

"Зенит" примет на своём поле бельгийский "Брюгге", а киевское "Динамо" после возвращения в Лигу чемпионов сыграет с "Ювентусом".

Сегодня в Лиге чемпионов дебютирует "Краснодар". Российская команда сыграет на выезде против французского "Ренна".

Центральным матчем тура считается противостояние "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Лига чемпионов, 1-й тур

20 октября